«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги

Дата публикации: 16-09-2026 00:50

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте. Алексис Мак Аллистер оказался в нужном месте и отправил мяч в ворота лондонской команды, выведя «Ливерпуль» вперёд.

После перерыва мерсисайдцы увеличили разницу. На 54-й минуте Коди Гакпо воспользовался моментом и сделал счёт 2:0. «Тоттенхэм» не сдался и сумел вернуть интригу в концовке встречи.

На 69-й минуте Конор Галлахер сократил отставание гостей до одного мяча. После этого у «шпор» появилась возможность побороться за перевод игры в более равное русло, однако «Ливерпуль» сумел сохранить контроль над концовкой.

Окончательный результат был установлен уже в добавленное время. На 90+1-й минуте Доминик Собослаи забил третий мяч хозяев и окончательно снял вопрос о победителе — 3:1.

Для «Ливерпуля» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги. «Тоттенхэм» начал выступление в турнире с предыдущей стадии, где уверенно разобрался с «Чарльтон Атлетиком», победив со счётом 5:1.

На старте сезона команды пока выступают по-разному и в чемпионате Англии находятся во второй половине таблицы. «Ливерпуль» после четырёх туров занимает восьмое место, имея в активе шесть очков. «Тоттенхэм» располагается на 17-й позиции и набрал два очка.

Таким образом, «Ливерпуль» продолжит борьбу за трофей, а для «Тоттенхэма» участие в Кубке английской лиги завершилось на стадии 1/16 финала.