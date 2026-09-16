«Арсенал» победил «Ипсвич» в матче 1/16 финала Кубка лиги 

Дата публикации: 16-09-2026 00:53

«Арсенал» добился победы над «Ипсвичем» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Портман Роуд» и завершилась результативной победой лондонской команды со счётом 4:2.

Гости активно начали игру и открыли счёт уже на старте встречи. 16-летний нападающий «Арсенала» Макс Доумен продемонстрировал хладнокровие в атаке и вывел свою команду вперёд.

На 16-й минуте преимущество лондонцев стало двукратным. Вингер Чуквунонсо Мадуэке поразил ворота «Ипсвича», увеличив разрыв до двух мячей.

После перерыва «Арсенал» продолжил контролировать ход встречи. Доумен вновь отметился результативным действием и оформил дубль, сделав счёт 3:0.

На 58-й минуте лондонцы довели своё преимущество до четырёх голов. Микель Мерино воспользовался передачей Доумена и отправил мяч в ворота хозяев.

Несмотря на крупное отставание, «Ипсвич» сумел ответить двумя забитыми мячами. Уже через четыре минуты после гола Мерино Анис Мехмети сократил разницу в счёте.

В концовке встречи хозяева продолжили искать возможности для ещё одного гола. На 90+1-й минуте Чуба Акпом забил второй мяч «Ипсвича», однако времени на полноценный камбэк у команды уже не осталось.

Финальный свисток зафиксировал победу «Арсенала» со счётом 4:2. Главным героем встречи стал 16-летний Доумен, который оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу.