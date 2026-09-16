«Реал» упустил преимущество в два мяча, но победил «Эльче» в концовке 

Дата публикации: 16-09-2026 00:55

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эльче» в матче шестого тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», а главным арбитром назначили Хесуса Хиля Мансано. «Сливочные» добились победы со счётом 3:2, забив решающий мяч уже в компенсированное время.

Первый гол встречи состоялся на 25-й минуте и оказался записан на счёт хозяев как автогол. Вратарь «Эльче» Матиас Дитуро допустил ошибку, после которой мяч оказался в его воротах.

Спустя восемь минут мадридцы увеличили преимущество. Килиан Мбаппе воспользовался своим моментом и отправил второй мяч в ворота «Эльче», приблизив «Реал» к очередной победе в чемпионате.

После перерыва хозяева сумели изменить ход игры. На 71-й минуте Абьель Осорио сократил отставание «Эльче», а ещё через 12 минут Фер Ниньо восстановил равновесие — 2:2.

В концовке встречи мадридцы вновь пошли вперёд и всё же добились своего. На 90+1-й минуте Карлос Эспи замкнул передачу Мбаппе и забил победный мяч «Реала». Благодаря этому голу команда увезла из Эльче три очка.

После шести туров «Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», у которой также 15 очков, но после пяти проведённых матчей.

«Эльче» продолжает находиться в нижней части таблицы. Команда заработала два очка за шесть туров и занимает 20-е место в Ла Лиге.