Бенфика уверенно обыграла «Милан» на «Сан-Сиро» в Лиге Европы 

Дата публикации: 17-09-2026 01:32

«Милан» начал выступление в общем этапе Лиги Европы сезона-2026/2027 с домашнего поражения. В матче 1-го тура итальянский клуб принимал «Бенфику» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и уступил португальской команде со счётом 0:2.

Гости с первых минут старались действовать активно и сумели открыть счёт ещё в первой половине встречи. На 16-й минуте результативной атакой «Бенфики» завершился эпизод с участием Доди Лукебакио. Полузащитник португальского клуба отправил мяч в ворота и вывел свою команду вперёд.

После перерыва «Милан» не смог переломить ход игры. «Бенфика» продолжала контролировать ситуацию на поле и спустя девять минут после начала второго тайма увеличила преимущество. На 54-й минуте Якуб Каминьский поразил ворота хозяев, установив окончательный результат — 2:0 в пользу португальской команды.

Таким образом, «Бенфика» стартовала в новом розыгрыше Лиги Европы с победы, тогда как «Милану» предстоит исправлять положение уже в следующем туре. Главным арбитром встречи на «Сан-Сиро» был Джарред Джиллетт.

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Милан» 15 октября проведёт выездной матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург». В этот же день «Бенфика» сыграет дома против шотландского «Селтика».

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале предыдущего розыгрыша английский клуб одержал победу над «Фрайбургом» со счётом 3:0.