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«Левски» уступил «РБ Зальцбургу» в первом матче Лиге Европы

Дата публикации: 17-09-2026 22:39

«Левски» уступил «РБ Зальцбургу» в первом матче Лиге Европы 

«Левски» не смог воспользоваться преимуществом своего поля в противостоянии с австрийским клубом. Единственный гол был забит футболистами «РБ Зальцбурга». Автором результативного удара стал Харис Табакович, который принёс своей команде победу со счётом 1:0.

После пропущенного мяча болгарский клуб предпринял попытки изменить ход встречи и восстановить равновесие. Однако оборона «РБ Зальцбурга» сохранила свои ворота в неприкосновенности до финального свистка. В результате австрийская команда начала выступление в Лиге Европы с трёх набранных очков.

Таким образом, «РБ Зальцбург» начал общий этап Лиги Европы с победы, а «Левски» стартовал с поражения.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла», которая в финале предыдущего розыгрыша обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.

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