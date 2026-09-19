«Челси» проиграл «Брентфорду» и остался с семью очками после пяти туров 

Дата публикации: 19-09-2026 01:03

«Брентфорд» одержал крупную победу над «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде, а главным арбитром назначили Эндрю Мэдли. Хозяева поля забили три мяча после перерыва и завершили игру со счётом 3:0.

Первый тайм прошёл без голов. «Брентфорд» и «Челси» старались действовать активно, однако до действительно опасных завершений дело доходило нечасто. После перерыва хозяева заметно прибавили и постепенно начали находить свободные зоны в обороне соперника.

Счёт был открыт на 61-й минуте. Нападающий «Брентфорда» Джейдон Энтони воспользовался созданным моментом и поразил ворота «Челси». Получив преимущество, «пчёлы» не стали отходить назад и продолжили искать возможности для второго гола.

В итоге давление хозяев принесло результат в концовке встречи. На 83-й минуте форвард Игор Тьяго увеличил разрыв до двух мячей. Для «Челси» ситуация стала практически безвыходной, а попытки гостей изменить ход матча успехом не увенчались.

Окончательный счёт был установлен уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте полузащитник Фабиу Карвалью забил третий мяч «Брентфорда», превратив победу команды в разгромную — 3:0.

Таким образом, после пяти туров «Брентфорд» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» осталось семь очков, что соответствует седьмой позиции.

В предыдущих турах команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Халл Сити» — 2:2 в 4-м туре, а в 3-м уступила «Арсеналу» со счётом 1:2.

Следующие матчи обе команды проведут 10 октября. «Брентфорд» встретится с «Астон Виллой», а «Челси» сыграет против «Борнмута».