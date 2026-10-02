Тьерри Анри оценил ситуацию с Роналду и рассказал о своём отношении к португальцу
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды Португалии перед матчем Лиги наций с Данией.
Французский специалист отметил, что не знает всех обстоятельств произошедшего и не считает правильным делать выводы о карьере португальского форварда на основании одного конфликта.
«Меня не было на их встрече. Это их дело – самим решать проблемы. У нас во Франции есть свои проблемы.
Судить обо всей его карьере по этой ситуации? Никогда. Когда я буду думать о Роналду, я вообще не буду вспоминать эту ситуацию!
Роналду – легенда, тут и говорить нечего. То, что он сделал для футбола, – это нечто невероятное. Мы все отмечали его старания [на чемпионате мира]. Скорее всего, это его последний турнир. Если всё закончится вот так…
Я говорю только о самом игроке, о том, что он сделал. Что мне нравится в Роналду, так это его характер, то, как он живёт и дышит футболом, его одержимость футболом, рекордами, стремлением быть лучшим, его физическая форма, которая сейчас лучше, чем в начале карьеры. Это невероятно. Без этой одержимости мы бы не знали этого игрока. С ним мы пережили невероятные моменты.
Я испытываю огромное уважение к Роналду, так же как и к Месси, как и ко всем игрокам, которые остались на вершине», – сказал Анри.
Накануне встречи Португалии с Данией в Копенгагене Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Перед этим появилась информация о разногласиях 41-летнего форварда с главным тренером сборной Жорже Жезушем.
После отъезда Роналду появились сообщения о возможном завершении его выступлений за национальную команду. При этом сам футболист позднее объяснил причины своего решения покинуть лагерь сборной.
Анри, говоря о португальце, сосредоточился прежде всего на его футбольном наследии. Француз отметил характер Роналду, его стремление постоянно совершенствоваться и многолетнее желание оставаться на высочайшем уровне.
Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд оказался в центре внимания после матча 3-го тура Лиги наций с Португалией. Встреча состоялась в Копенгагене...
Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча...
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о ситуации вокруг полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Специалист отметил,...
Болельщики сборной Португалии выразили поддержку капитану команды Криштиану Роналду во время матча третьего тура Лиги наций против Дании. Встреча...
Сборная Португалии одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В матче третьего тура Лиги A команда на выезде обыграла Данию со...