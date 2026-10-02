Тьерри Анри оценил ситуацию с Роналду и рассказал о своём отношении к португальцу 

Дата публикации: 02-10-2026 10:37

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды Португалии перед матчем Лиги наций с Данией.

Французский специалист отметил, что не знает всех обстоятельств произошедшего и не считает правильным делать выводы о карьере португальского форварда на основании одного конфликта.

«Меня не было на их встрече. Это их дело – самим решать проблемы. У нас во Франции есть свои проблемы.

Судить обо всей его карьере по этой ситуации? Никогда. Когда я буду думать о Роналду, я вообще не буду вспоминать эту ситуацию!

Роналду – легенда, тут и говорить нечего. То, что он сделал для футбола, – это нечто невероятное. Мы все отмечали его старания [на чемпионате мира]. Скорее всего, это его последний турнир. Если всё закончится вот так…

Я говорю только о самом игроке, о том, что он сделал. Что мне нравится в Роналду, так это его характер, то, как он живёт и дышит футболом, его одержимость футболом, рекордами, стремлением быть лучшим, его физическая форма, которая сейчас лучше, чем в начале карьеры. Это невероятно. Без этой одержимости мы бы не знали этого игрока. С ним мы пережили невероятные моменты.

Я испытываю огромное уважение к Роналду, так же как и к Месси, как и ко всем игрокам, которые остались на вершине», – сказал Анри.

Накануне встречи Португалии с Данией в Копенгагене Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Перед этим появилась информация о разногласиях 41-летнего форварда с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

После отъезда Роналду появились сообщения о возможном завершении его выступлений за национальную команду. При этом сам футболист позднее объяснил причины своего решения покинуть лагерь сборной.

Анри, говоря о португальце, сосредоточился прежде всего на его футбольном наследии. Француз отметил характер Роналду, его стремление постоянно совершенствоваться и многолетнее желание оставаться на высочайшем уровне.



