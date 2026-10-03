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Бельгия уверенно обыграла Турцию и вышла на второе место в группе

Дата публикации: 03-10-2026 01:10

Бельгия уверенно обыграла Турцию и вышла на второе место в группе 

Сборная Бельгии уверенно разобралась с Турцией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0. Главным арбитром игры был Рохит Сагги из Норвегии.

Бельгийцы открыли счёт уже на 10-й минуте. Полузащитник Кевин Де Брёйне получил возможность поразить ворота турецкой команды и воспользовался своим шансом, выведя хозяев вперёд.

После перерыва лидер сборной Бельгии вновь оказался в центре внимания. На 60-й минуте Де Брёйне забил второй мяч и оформил дубль. Турции не удалось организовать ответную атаку, которая могла бы вернуть интригу в игру.

Окончательно исход встречи был определён на 76-й минуте. Нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку отправил третий мяч в ворота соперника и установил окончательный результат — 3:0.

После трёх проведённых матчей Бельгия набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы 1. Турция пока не смогла заработать ни одного очка и располагается на четвёртой позиции.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2, а затем выиграли серию пенальти со счётом 5:3. Этот трофей стал для Португалии вторым в истории турнира.

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