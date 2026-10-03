Зинедин Зидан прокомментировал ошибку Да Куньи, приведшую к голу Италии 

Дата публикации: 03-10-2026 10:13

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал эпизод, который привёл к голу Италии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счётом 1:1, а одним из ключевых моментов стала ошибка полузащитника «синих» Лукаша Да Куньи.

Зидан не стал возлагать ответственность за результат исключительно на своего игрока. Наставник отметил, что подобные ошибки могут произойти даже после качественно проведённого матча, а его больше интересует общая игра команды.

«Ты проводишь весь матч на хорошем уровне, выполняешь правильные действия — и внезапно возникает небольшая помеха. Это немного сбило нас с толку. Разочаровал ли Лукаш Да Кунья? Нет, я сосредоточен на всём остальном. Самое главное — то, что я увидел у всех своих игроков. Я очень доволен. Они могут гордиться тем, что показали сегодня вечером с точки зрения содержания игры», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Гол Италии был забит на 68-й минуте. Адриен Рабьо получил мяч на фланге и попытался продолжить атаку передачей в центральную зону, где находился Да Кунья. Хавбек сразу оказался под плотным прессингом и не сумел сохранить владение.

После потери итальянцы моментально воспользовались свободным пространством. Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил возможность выйти практически один на один с Миком Меньяном. Футболист хладнокровно пробил в ближний угол и отправил мяч в сетку.

Для французской команды этот эпизод стал особенно неприятным, поскольку до ошибки Да Куньи Италия не создавала большого количества опасных моментов. Тем не менее Зидан после финального свистка предпочёл обратить внимание на общую работу своих подопечных и качество футбола, продемонстрированное ими на протяжении встречи.

Франция в итоге не смогла удержать победный счёт и завершила матч с Италией ничьей 1:1.

Источник: RMC Sport