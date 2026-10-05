1xBet × Conor McGregor: как громкий бой превратился в собственную историю для аудитории

Дата публикации: 05-10-2026 19:50

Большой бой заканчивается финальным гонгом. Но если вокруг него заранее создана собственная история, внимание аудитории может продолжиться и после того, как бойцы покинули ринг.

Именно так была построена активация 1xBet вокруг поединка Ryan Garcia vs Nigel Benn. Пока болельщики ждали главный поединок осени, бренд предлагал им не просто следить за происходящим, а стать частью собственной активности с призовым фондом $100,000 в виде фрибетов.

22 сентября 1000 счастливчиков уже получили фрибеты на $100. Но был ли этот приз единственным поводом для болельщиков включиться в эту историю?

Как интерес к бою превратился в возможность для аудитории

12 сентября в рамках ивента от Zuffa Boxing Лас-Вегас принял один из самых ожидаемых боксерских поединков года: звездный американец Ryan Garcia встретился с именитым британцем Conor Benn, сыном легендарного Nigel Benn.

Противостояние, подогретое многомесячной жаркой перепалкой в соцсетях и раскруткой в медиа, ожидаемо собрало вокруг себя огромный интерес аудитории.

Интрига закончилась уже во втором раунде: Garcia отправил Benn в нокдаун точным ударом, а затем серией атак заставил рефери остановить поединок на отметке 1:25. Так Ryan Garcia защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе, а Conor Benn потерпел первое поражение нокаутом в профессиональной карьере.

Но для аудитории этот вечер начался задолго до первого гонга. Еще до боя 1xBet связал главное спортивное событие с собственной активацией – конкурсом с участием своего официального амбассадора Conor McGregor и крупным призовым фондом.

Garcia vs Benn уже имел все составляющие большого спортивного события: известные имена, титул на кону, громкую предысторию и внимание фанатов единоборств. 1xBet добавил к этой истории собственный повод для участия – можно было не только следить за тем, чем закончится бой, но и принять участие в кампании, связанной с ним.

Почему именно the Notorious

Conor является не просто легендарным бойцом, а частью современной поп-культуры. Будучи первым в истории чемпионом UFC одновременно в двух весовых категориях, его вклад выходит далеко за пределы ММА - чего только стоит его участие во втором самом кассовом бою в истории бокса.

Instagram-аккаунт с 46,6 млн подписчиков - наглядное подтверждение популярности McGregor. Это самостоятельный медийный ресурс, охватывающий как хардкорных фанатов единоборств, так и казуальную спортивную аудиторию.

Сотрудничество 1xBet с McGregor связало большой боксерский инфоповод с активностью, в которой могла принять участие сама аудитория. Титульная битва сама по себе привлекла внимание, приз в $100,000 в виде фрибетов добавил интерес, а The Notorious стал связующим звеном между боем и конкурсом. В итоге у болельщиков появилась еще одна причина следить за главным поединком вечера – возможность получить $100 фрибет от самого Conor Mcgregor и 1xBet.

Простота как драйвер конверсии

Кампания от 1xBet и McGregor стартовала 1 сентября и продлилась до самого боя - 12 сентября. Итоги были подведены с 14 по 21 сентября в глобальных аккаунтах бренда. Такой тайминг создает естественную волну интереса: аудитория вовлекается до события, проявляет активность в день боя и возвращается за результатами после.

Механика намеренно была ограничена до нескольких простых действий. Участнику нужно сделать ставку от $10 с коэффициентом от 1.6 на бой Garcia vs Benn и оставить номер купона в комментариях под конкурсным постом в Instagram-аккаунте McGregor. Первая тысяча выполнивших условия получает фрибет номиналом $100 - именно так распределялся призовой фонд в $100,000 в виде фрибетов.

Прозрачность условий снижает барьер входа. Аудитории не нужно разбираться в сложных схемах или выполнять серию заданий. Один пост звездного амбассадора, одна ставка, один комментарий - и шанс получить бонус. Ограничение в 1000 призовых мест добавляет ощущение срочности и стимулирует действовать незамедлительно.

Что остается после боя

Финальный гонг поставил точку в Garcia vs Benn, но не во всей истории вокруг этого события. Для части аудитории интерес начался еще до выхода бойцов в ринг.

Именно так большой спортивный момент превращается в личный опыт болельщика. Есть бой, за которым хочется следить, есть звездный амбассадор, который обращается напрямую к своей аудитории, и есть возможность получить собственную награду за участие. Для 1xBet это стало способом не просто оказаться рядом с большим событием, а дать болельщикам дополнительную причину стать его частью.