Хойлунд раскрыл причину потасовки с Жезушем после матча Лиги наций 

Дата публикации: 05-10-2026 20:02

Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд рассказал, что стало причиной его конфликта с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем после матча 3-го тура Лиги наций. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась победой португальцев со счётом 4:2.

После финального свистка между Хойлундом и Жезушем произошёл неприятный эпизод. Датский форвард толкнул португальского специалиста, а теперь объяснил, что его возмутило поведение тренера во время традиционного рукопожатия.

«Всё потому, что он даже не потрудился посмотреть мне в глаза. Я считаю это неспортивным поведением. В конце игры нужно как следует пожимать руки. Он холодно коснулся меня, а потом проигнорировал. Поэтому я и сказал: „Ты что, серьёзно?“ Вот и всё.

Я знаю, что вы хотите заголовков, и вы их получаете. Я не боюсь сказать, что Криштиану — мой великий кумир, он всегда был для меня очень важен. Думаю, у него отличный менталитет, и надеюсь, что Португалия и Криштиану смогут уладить разногласия, потому что было бы обидно, если бы всё закончилось так для лучшего футболиста всех времён, на мой взгляд», — приводит слова Хойлунда A Bola.

Отдельно датчанин высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение сборной Португалии после конфликта с Жорже Жезушем. Хойлунд не скрывает своего восхищения 41-летним форвардом и надеется, что противостояние удастся разрешить.

Для самого Хойлунда матч с Португалией оказался результативным: нападающий сборной Дании сумел отличиться, однако его команда не смогла удержать преимущество и в итоге уступила со счётом 2:4.

Источник: A Bola