Греция - Германия 4 октября обзор матча
Дата публикации: 05-10-2026
События матча Греция - Германия
-5'
Ivan Jovanović
23'
Костас Цимикас
36'
Вальдемар Антон
46'
⇄
Атанасиос Андруцос / Александрос Кизиридис
46'
⇄
Константинос Каретсас / Вангелис Павлидис
53'
Христос Зафейрис
63'
⇄
Саид Эль-Мала / Леннарт Карл
63'
⇄
Ник Вольтемаде / Йонатан Буркардт
66'
Филипп Трой
68'
⇄
Христос Музакитис / Димитрис Курбелис
78'
⇄
Панайотис Рецос / Константинос Мавропанос
79'
Манолис Салиакас
83'
⇄
Бамбасе Конте / Дерри Шерхант
83'
⇄
Мика Баур / Том Бишоф
88'
⇄
Харалампос Костулас / Фотис Иоаннидис
90'
Малик Тшау
Уэльс - Дания 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Ирландия - Израиль 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Косово - Австрия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Мальта - Андорра 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Аргентина - Буркина-Фасо 4 октября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...