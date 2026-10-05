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Греция - Германия 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026

Греция - Германия

События матча Греция - Германия
-5'
Ivan Jovanović
23'
Костас Цимикас
36'
Вальдемар Антон
46'
Атанасиос Андруцос / Александрос Кизиридис
46'
Константинос Каретсас / Вангелис Павлидис
53'
Христос Зафейрис
63'
Саид Эль-Мала / Леннарт Карл
63'
Ник Вольтемаде / Йонатан Буркардт
66'
Филипп Трой
68'
Христос Музакитис / Димитрис Курбелис
78'
Панайотис Рецос / Константинос Мавропанос
79'
Манолис Салиакас
83'
Бамбасе Конте / Дерри Шерхант
83'
Мика Баур / Том Бишоф
88'
Харалампос Костулас / Фотис Иоаннидис
90'
Малик Тшау
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