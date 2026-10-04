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Швейцария - Словения 3 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Швейцария - Словения

События матча Швейцария - Словения
2'
Жан Випотник (0 - 1)
10'
Эрик Янжа (1 - 1)Автогол
23'
Жан Випотник
28'
Давид Зец
29'
Ваня Дркушич
38'
Дан Ндойе (2 - 1)
40'
Мишель Эбишер
46'
Давид Брекало / Ваня Дркушич
58'
Яка Бийол
64'
Тяш Бегич / Альоша Матко
64'
Адам Гнезда Черин / Санди Ловрич
67'
Саша Бричги / Рикардо Родригес
67'
Джибриль Соу / Мишель Эбишер
77'
Уинсли Ботели Моканго / Зеки Амдуни
78'
Жан Целар / Жан Випотник
79'
Эрик Янжа
87'
Адриан Байрами / Закари Атекаме
87'
Фабиан Ридер / Дан Ндойе
89'
Томи Хорват / Даниел Штурм
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