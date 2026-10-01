Сербия U21 - Россия U21 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 — 2026
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Составы команд
Сербия U21
Россия U21
Главные тренеры
|Иван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
|02.10.2026
|Товарищеские матчи U21 — 2026
|1 : 3
|06.06.2021
|Товарищеские матчи U21
|Товарищеские матчи U21
|0 : 0
|11.09.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 7
|1 : 2
|10.10.2017
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 7
|3 : 2
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5 голосов болельщиков