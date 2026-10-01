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Сербия U21 - Россия U21 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 — 2026
Сербия U21
Россия U21

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Составы команд
Сербия U21
Россия U21
Главные тренеры
Россия Иван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
02.10.2026 Товарищеские матчи U21 — 2026 Сербия U211 : 3Россия U21
06.06.2021 Товарищеские матчи U21 Товарищеские матчи U21 Сербия U210 : 0Россия U21
11.09.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 7 Россия U211 : 2Сербия U21
10.10.2017 U21 ЧЕ-2019 Группа 7 Сербия U213 : 2Россия U21
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Сербия U21
20%
Ничья
0%
Россия U21
80%

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