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Шевченко обратился к украинским болельщикам перед игрой с Венгрией

Дата публикации: 05-10-2026 16:16

Шевченко обратился к украинским болельщикам перед игрой с Венгрией 

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, сколько украинских болельщиков рассчитывает увидеть на матче Лиги наций с Венгрией, который номинально будет домашним для сборной Украины. Встреча состоится в словацкой Трнаве.

Отвечая на вопрос о поддержке команды с трибун, Шевченко выразил надежду, что на стадион придёт как можно больше украинских болельщиков. При этом глава УАФ отдельно поблагодарил Словакию за поддержку Украины и помощь гражданам страны.

«Надеюсь, как можно больше. Позвольте поблагодарить Словакию за помощь, которую она оказала моей стране, и я имею в виду не только прекрасные футбольные отношения. Насколько я знаю, страна приняла почти двести тысяч украинских беженцев, дала безопасность и надежду такому количеству моих соотечественников, и я даже не знаю, как словами выразить свою благодарность. Если бы я мог загадать одно желание: пусть закончится война!» — сказал Шевченко.

Сборная Украины после трех проведённых матчей набрала 4 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы В2 Лиги наций. Команда продолжает борьбу за высокие позиции в квартете.

Очная встреча Украины и Венгрии состоится 5 октября в Трнаве. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. Для украинской команды игра станет очередной возможностью укрепить положение в группе при поддержке болельщиков, которые смогут посетить матч в Словакии.

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