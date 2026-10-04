Северная Македония - Шотландия 3 октября обзор матча
Дата публикации: 04-10-2026
События матча Северная Македония - Шотландия
6'
Оли Макберни
7'
⚽
Кирон Боуи (0 - 1)
31'
⇄
Яни Атанасов / Лука Станковски
31'
⇄
Гьорге Джеков / Себастьян Эррера
37'
Яни Атанасов
44'
Гьорге Джеков
45'
Марио Младеновски
46'
⇄
Райан Кристи / Оли Макберни
62'
⇄
Агон Елези / Энис Барди
62'
⇄
Люпче Дориев / Боян Илиевски
68'
Боян Миовски
69'
⚽
Джон Макгинн (0 - 2)Пенальти
75'
⇄
Робби Ур / Кирон Боуи
76'
⇄
Аарон Хики / Бен Доук
79'
⇄
Християн Малески / Матей Гаштаров
80'
Анес Меличи
83'
Скотт МаккеннаПрямое удаление
88'
⇄
Люк Грэм / Билли Гилмор
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