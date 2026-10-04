01:29 ()
Свернуть список

Северная Македония - Шотландия 3 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Северная Македония - Шотландия

События матча Северная Македония - Шотландия
6'
Оли Макберни
7'
Кирон Боуи (0 - 1)
31'
Яни Атанасов / Лука Станковски
31'
Гьорге Джеков / Себастьян Эррера
37'
Яни Атанасов
44'
Гьорге Джеков
45'
Марио Младеновски
46'
Райан Кристи / Оли Макберни
62'
Агон Елези / Энис Барди
62'
Люпче Дориев / Боян Илиевски
68'
Боян Миовски
69'
Джон Макгинн (0 - 2)Пенальти
75'
Робби Ур / Кирон Боуи
76'
Аарон Хики / Бен Доук
79'
Християн Малески / Матей Гаштаров
80'
Анес Меличи
83'
Скотт МаккеннаПрямое удаление
88'
Люк Грэм / Билли Гилмор
Социальные комментарии Cackle
  • Россия - Намибия 3 октября обзор матча
    Россия - Намибия 3 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Хорватия - Англия 3 октября обзор матча
    Хорватия - Англия 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Исландия - Болгария 3 октября обзор матча
    Исландия - Болгария 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча
    Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Индия - Бразилия 3 октября обзор матча
    Индия - Бразилия 3 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close