Тренер Ирландии призвал УЕФА вмешаться в ситуацию с матчами против Израиля
Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что не хотел бы новых матчей его команды с Израилем после двух встреч в рамках Лиги наций. По словам специалиста, решение о дальнейших матчах между сборными находится в компетенции УЕФА.
«Нет, они не должны играть друг с другом. Но это решаем не мы, а УЕФА. Я бы не хотел, чтобы какая-либо сборная прошла через то, через что мы прошли за эти две недели. УЕФА необходимо вмешаться и что-то сделать», — цитирует Хадльгримссона The Guardian.
Ирландия и Израиль дважды сыграли между собой в течение одной недели. Первая встреча состоялась 27 сентября и завершилась уверенной победой ирландской команды со счётом 3:0.
Ответный матч прошёл 4 октября в сербской Бачка-Тополе. На этот раз команды не смогли выявить победителя — встреча завершилась со счётом 1:1.
После двух игр между сборными Хадльгримссон выразил мнение, что подобный сценарий не должен повторяться. При этом тренер отметил, что окончательное решение относительно календаря и проведения матчей принимает не Ирландия, а европейский футбольный союз.
Источник: The Guardian
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