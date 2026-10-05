Тренер Ирландии призвал УЕФА вмешаться в ситуацию с матчами против Израиля 

Дата публикации: 05-10-2026 16:06

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что не хотел бы новых матчей его команды с Израилем после двух встреч в рамках Лиги наций. По словам специалиста, решение о дальнейших матчах между сборными находится в компетенции УЕФА.

«Нет, они не должны играть друг с другом. Но это решаем не мы, а УЕФА. Я бы не хотел, чтобы какая-либо сборная прошла через то, через что мы прошли за эти две недели. УЕФА необходимо вмешаться и что-то сделать», — цитирует Хадльгримссона The Guardian.

Ирландия и Израиль дважды сыграли между собой в течение одной недели. Первая встреча состоялась 27 сентября и завершилась уверенной победой ирландской команды со счётом 3:0.

Ответный матч прошёл 4 октября в сербской Бачка-Тополе. На этот раз команды не смогли выявить победителя — встреча завершилась со счётом 1:1.

После двух игр между сборными Хадльгримссон выразил мнение, что подобный сценарий не должен повторяться. При этом тренер отметил, что окончательное решение относительно календаря и проведения матчей принимает не Ирландия, а европейский футбольный союз.

Источник: The Guardian