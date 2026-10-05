Уэльс - Дания 4 октября обзор матча
Дата публикации: 05-10-2026
События матча Уэльс - Дания
10'
⇄
Андреас Сков Ольсен / Пьер-Эмиль Хёйбьерг
29'
Лиам Каллен
56'
⇄
Джош Шиэн / Джордан Джеймс
56'
⇄
Марк Харрис / Льюис Кумас
66'
Бен Кабанго
75'
⚽
Расмус Хёйлунн (0 - 1)Пенальти
76'
⇄
Антон Гаэй / Расмус Кристенсен
76'
⇄
Джоэл Колвилл / Лиам Каллен
76'
⇄
Уэс Бернс / Бреннан Джонсон
80'
Сорба Томас
82'
⇄
Каспер Хёг / Расмус Хёйлунн
82'
⇄
Матиас Квистгорден / Густав Исаксен
83'
⇄
Киффер Мур / Бен Дэвис
Ирландия - Израиль 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Косово - Австрия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Мальта - Андорра 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Аргентина - Буркина-Фасо 4 октября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Испания - Чехия 3 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...