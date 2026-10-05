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Уэльс - Дания 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026

Уэльс - Дания

События матча Уэльс - Дания
10'
Андреас Сков Ольсен / Пьер-Эмиль Хёйбьерг
29'
Лиам Каллен
56'
Джош Шиэн / Джордан Джеймс
56'
Марк Харрис / Льюис Кумас
66'
Бен Кабанго
75'
Расмус Хёйлунн (0 - 1)Пенальти
76'
Антон Гаэй / Расмус Кристенсен
76'
Джоэл Колвилл / Лиам Каллен
76'
Уэс Бернс / Бреннан Джонсон
80'
Сорба Томас
82'
Каспер Хёг / Расмус Хёйлунн
82'
Матиас Квистгорден / Густав Исаксен
83'
Киффер Мур / Бен Дэвис
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