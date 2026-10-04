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Аргентина - Буркина-Фасо 4 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Аргентина - Буркина-Фасо

События матча Аргентина - Буркина-Фасо
3'
Moumouni Diallo
4'
Лаутаро МартинесПенальти не забит
4'
Лаутаро Мартинес (1 - 0)
8'
Moumouni Diallo (2 - 0)Автогол
12'
Джанлука Престианни (3 - 0)
35'
Нико Пас (4 - 0)
36'
Хулиан Альварес (5 - 0)
46'
Матиас Суле / Нико Пас
46'
Лионель Флорес / Джанлука Престианни
46'
Томас Паласиос / Лисандро Мартинес
46'
Леонардо Балерди / Кристиан Ромеро
46'
Франко Мастантуоно / Хулиан Альварес
46'
Мухаммад Зонго / Дилан Кам
46'
Фадиль Адама Яссир Барро / Dao Cyril
46'
Нухум Коне / Алла Франк Ален Канте
57'
Франко Мастантуоно (6 - 0)
58'
Микаэль Кулибали / Moumouni Diallo
58'
Alane Moussa Ky / Hasamadou Ouédraogo
58'
Усман Камара / Джек Диарра
63'
Николас Гонсалес / Факундо Медина
64'
Джулиано Симеоне / Агустин Гиай
69'
Валентин Барко / Алексис Мак Аллистер
69'
Сантьяго Кастро / Лаутаро Мартинес
69'
Эсекиэль Паласиос / Энцо Фернандес
76'
Razack Sanou / Папус Уаттара
79'
Херонимо Рульи / Эмилиано Мартинес
85'
Сали Тьетьетта / Чек Бебель Думбия
90'
Джулиано Симеоне (7 - 0)
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