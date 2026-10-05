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Букмекеры вынесли вердикт по будущему Роналду в сборной Португалии

Дата публикации: 05-10-2026 16:08

Букмекеры вынесли вердикт по будущему Роналду в сборной Португалии 

После скандального ухода Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии прошло уже несколько матчей, однако вопрос о будущем 41-летнего нападающего в национальной команде по-прежнему остаётся открытым. Букмекерские аналитики продолжают оценивать вероятность возвращения форварда и его возможного участия в чемпионате Европы 2028 года.

Согласно последним оценкам, вероятность нового вызова Роналду в сборную Португалии сейчас составляет около 20%. Ещё заметнее изменились котировки на участие знаменитого нападающего в Евро-2028. Теперь специалисты оценивают такой сценарий лишь в 17%.

При этом в начале октября ситуация выглядела совершенно иначе. Тогда вероятность того, что Роналду сыграет на чемпионате Европы 2028 года, оценивалась примерно в 50%. Таким образом, за короткий период показатель снизился более чем в два раза.

Сам Роналду пока официально не объявлял о завершении выступлений за национальную команду. Нападающий продолжает клубную карьеру в «Аль-Насре», а ближайшая игра команды запланирована на пятницу, 9 октября 2026 года.

Будущее форварда в сборной Португалии во многом зависит от дальнейшего развития ситуации после конфликта, который привёл к его отъезду из расположения команды. Пока окончательного решения о завершении международной карьеры Роналду не объявлял.

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