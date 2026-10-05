Букмекеры вынесли вердикт по будущему Роналду в сборной Португалии
После скандального ухода Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии прошло уже несколько матчей, однако вопрос о будущем 41-летнего нападающего в национальной команде по-прежнему остаётся открытым. Букмекерские аналитики продолжают оценивать вероятность возвращения форварда и его возможного участия в чемпионате Европы 2028 года.
Согласно последним оценкам, вероятность нового вызова Роналду в сборную Португалии сейчас составляет около 20%. Ещё заметнее изменились котировки на участие знаменитого нападающего в Евро-2028. Теперь специалисты оценивают такой сценарий лишь в 17%.
При этом в начале октября ситуация выглядела совершенно иначе. Тогда вероятность того, что Роналду сыграет на чемпионате Европы 2028 года, оценивалась примерно в 50%. Таким образом, за короткий период показатель снизился более чем в два раза.
Сам Роналду пока официально не объявлял о завершении выступлений за национальную команду. Нападающий продолжает клубную карьеру в «Аль-Насре», а ближайшая игра команды запланирована на пятницу, 9 октября 2026 года.
Будущее форварда в сборной Португалии во многом зависит от дальнейшего развития ситуации после конфликта, который привёл к его отъезду из расположения команды. Пока окончательного решения о завершении международной карьеры Роналду не объявлял.
Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что не хотел бы новых матчей его команды с Израилем после двух встреч в рамках Лиги...
Новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде рассказал о своей ситуации в команде и отношении к игровому времени. Африканский футболист признался, что...
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему во время игровой карьеры не проходил службу в армии. За красно-белых...
Нападающий Мауро Икарди заинтересован в возвращении в «Галатасарай» и готов ради этого серьёзно пересмотреть свои финансовые требования. Об этом...
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Украиной. Накануне встречи...