Диоманде рассказал об игровом времени в «Реале» при Моуринью 

Дата публикации: 05-10-2026 16:02

Новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде рассказал о своей ситуации в команде и отношении к игровому времени. Африканский футболист признался, что продолжает работать на тренировках с максимальной отдачей, несмотря на пока не самую большую роль в составе.

Летом «Реал» приобрёл Диоманде у «РБ Лейпциг». По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за трансфер € 125 млн. При этом с начала сезона футболист лишь дважды выходил в стартовом составе.

«Ничего не меняется. Я усердно тренируюсь, даже несмотря на то что нечасто играю за клуб; тренировки там проходят интенсивно. Хорошо, что тренер [Жозе Моуринью] доверяет мне и предоставляет игровое время.

Мне нравится, когда есть давление; оно заставляет меня выкладываться по максимуму. К тому же я выступаю за клуб, где высокие стандарты — это норма», — приводит слова Диоманде Trivela.

Футболист не считает недостаток матчей поводом снижать требования к себе. По его словам, высокая конкуренция и ежедневная работа на тренировках позволяют ему сохранять необходимый уровень подготовки и ждать своего шанса.

При этом Диоманде отметил отношение к повышенному вниманию после перехода в один из крупнейших клубов мира. Несмотря на статус дорогостоящего новичка, африканец не считает себя изменившимся человеком.

«Забудьте разговоры о «суперзвезде» — я остался прежним. Для вас я, может быть, и звезда, но сам для себя — тот же человек», — добавил футболист.

Диоманде подчеркнул, что давление, связанное с выступлениями за «Реал», скорее мотивирует его, чем мешает. Теперь полузащитнику предстоит продолжать борьбу за место в стартовом составе и постепенно увеличивать свою роль в мадридской команде.