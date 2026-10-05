Диоманде рассказал об игровом времени в «Реале» при Моуринью
Новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде рассказал о своей ситуации в команде и отношении к игровому времени. Африканский футболист признался, что продолжает работать на тренировках с максимальной отдачей, несмотря на пока не самую большую роль в составе.
Летом «Реал» приобрёл Диоманде у «РБ Лейпциг». По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за трансфер € 125 млн. При этом с начала сезона футболист лишь дважды выходил в стартовом составе.
«Ничего не меняется. Я усердно тренируюсь, даже несмотря на то что нечасто играю за клуб; тренировки там проходят интенсивно. Хорошо, что тренер [Жозе Моуринью] доверяет мне и предоставляет игровое время.
Мне нравится, когда есть давление; оно заставляет меня выкладываться по максимуму. К тому же я выступаю за клуб, где высокие стандарты — это норма», — приводит слова Диоманде Trivela.
Футболист не считает недостаток матчей поводом снижать требования к себе. По его словам, высокая конкуренция и ежедневная работа на тренировках позволяют ему сохранять необходимый уровень подготовки и ждать своего шанса.
При этом Диоманде отметил отношение к повышенному вниманию после перехода в один из крупнейших клубов мира. Несмотря на статус дорогостоящего новичка, африканец не считает себя изменившимся человеком.
«Забудьте разговоры о «суперзвезде» — я остался прежним. Для вас я, может быть, и звезда, но сам для себя — тот же человек», — добавил футболист.
Диоманде подчеркнул, что давление, связанное с выступлениями за «Реал», скорее мотивирует его, чем мешает. Теперь полузащитнику предстоит продолжать борьбу за место в стартовом составе и постепенно увеличивать свою роль в мадридской команде.
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