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Зенит - БАТЭ 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026
Зенит
Зенит
1 : 0
БАТЭ
БАТЭ
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
16РоссияврДенис Адамов
15РоссиязщВячеслав Караваев
75'88'
33Бразилиязщ Нино
82РоссиязщСергей Волков
46'
5КолумбияпзВильмар Барриос
75'
21РоссияпзАлександр Ерохин
14БразилияпзДжон Джон
31БразилиянпГуставо Мантуан
20Бразилиянп Педро
11БразилиянпЛуис Энрике
88'
9БразилиянпФелипе Аугусто
75'
95РоссиязщМаксим Сергеев
46'
72РоссиязщДмитрий Шумихин
75'
42РоссияпзИван Шаталов
75'
40РоссияпзАлександр Юдин
75'
46РоссиязщЕгор Красников
88'
65РоссиянпЯрослав Владимиров
88'
35БеларусьврАрсений Скопец
46'
88БеларусьзщПавел Дубовский
25БеларусьзщНикита Нескоромный
23РоссиязщНиколай Бочко
6ФранциязщАйк Мусаханян
52БеларусьпзЕгор Кресс
28БеларусьпзИван Михнюк
26БеларусьпзВладислав Варакса
88'
17БеларусьпзЮрий Ковалёв
88'
7Кот-д&#039;ИвуарпзВикторьен Ангбан
76'
19ЧерногориянпЛука Джорджевич
76'
16БеларусьврДанила Сокол
46'
42РоссиязщАндрей Журин
76'
47БеларусьпзАлесь Сахончик
76'
30РоссияпзТарас Гаглоев
88'
18БеларусьпзПлатон Колосовский
88'
Запасные
57РоссияврБогдан Москвичёв
51РоссияврАлександр Рябинкин
13РоссияпзЯрослав Храмцевич
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
БеларусьВиталий Васильевич Рогожкин
Голы
Иван Шаталов
1:0
77'
Наказания
Никита Нескоромный
36'
Педро
57'
Викторьен Ангбан
57'
Лука Джорджевич
57'
Никита Нескоромный
73'
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