Зенит - БАТЭ 4 октября обзор матча
Дата публикации: 05-10-2026
Зенит
1 : 0
БАТЭ
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
|16
|вр
|Денис Адамов
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
75'88'
|33
|зщ
|Нино
|82
|зщ
|Сергей Волков
46'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
75'
|21
|пз
|Александр Ерохин
|14
|пз
|Джон Джон
|31
|нп
|Густаво Мантуан
|20
|нп
|Педро
|11
|нп
|Луис Энрике
88'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
75'
|95
|зщ
|Максим Сергеев
46'
|72
|зщ
|Дмитрий Шумихин
75'
|42
|пз
|Иван Шаталов
75'
|40
|пз
|Александр Юдин
75'
|46
|зщ
|Егор Красников
88'
|65
|нп
|Ярослав Владимиров
88'
|35
|вр
|Арсений Скопец
46'
|88
|зщ
|Павел Дубовский
|25
|зщ
|Никита Нескоромный
|23
|зщ
|Николай Бочко
|6
|зщ
|Айк Мусаханян
|52
|пз
|Егор Кресс
|28
|пз
|Иван Михнюк
|26
|пз
|Владислав Варакса
88'
|17
|пз
|Юрий Ковалёв
88'
|7
|пз
|Викторьен Ангбан
76'
|19
|нп
|Лука Джорджевич
76'
|16
|вр
|Данила Сокол
46'
|42
|зщ
|Андрей Журин
76'
|47
|пз
|Алесь Сахончик
76'
|30
|пз
|Тарас Гаглоев
88'
|18
|пз
|Платон Колосовский
88'
Запасные
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|51
|вр
|Александр Рябинкин
|13
|пз
|Ярослав Храмцевич
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Виталий Васильевич Рогожкин
Голы
Иван Шаталов
1:0
77'
Наказания
Никита Нескоромный
36'
Педро
57'
Викторьен Ангбан
57'
Лука Джорджевич
57'
Никита Нескоромный
73'
Португалия - Норвегия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Греция - Германия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Уэльс - Дания 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Ирландия - Израиль 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Косово - Австрия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...