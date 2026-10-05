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Португалия - Норвегия 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026

Португалия - Норвегия

События матча Португалия - Норвегия
12'
Жуан Канселу
36'
Кристоффер Айер (0 - 1)
38'
Жуан Канселу (1 - 1)
63'
Диогу Далот / Жуан Канселу
63'
Рубен Невеш / Жуан Пальинья
67'
Йёрген Странд Ларсен / Эрлинг Холанд
74'
Оскар Бобб / Антонио Нуса
79'
Гонсалу Рамуш (2 - 1)
86'
Франсишку Консейсан
86'
Франсишку КонсейсанВторая желтая — удаление
86'
Бернарду Силва / Витинья
87'
Тело Аасгаард / Патрик Берг
88'
Бруну Фернандеш
90'
Нуну Тавареш / Жуан Феликс
90'
Франсишку Тринкан / Бруну Фернандеш
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