Португалия - Норвегия 4 октября обзор матча
Дата публикации: 05-10-2026
События матча Португалия - Норвегия
12'
Жуан Канселу
36'
⚽
Кристоффер Айер (0 - 1)
38'
⚽
Жуан Канселу (1 - 1)
63'
⇄
Диогу Далот / Жуан Канселу
63'
⇄
Рубен Невеш / Жуан Пальинья
67'
⇄
Йёрген Странд Ларсен / Эрлинг Холанд
74'
⇄
Оскар Бобб / Антонио Нуса
79'
⚽
Гонсалу Рамуш (2 - 1)
86'
Франсишку Консейсан
86'
Франсишку КонсейсанВторая желтая — удаление
86'
⇄
Бернарду Силва / Витинья
87'
⇄
Тело Аасгаард / Патрик Берг
88'
Бруну Фернандеш
90'
⇄
Нуну Тавареш / Жуан Феликс
90'
⇄
Франсишку Тринкан / Бруну Фернандеш
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