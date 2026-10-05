Мбаппе вернулся в Мадрид и сможет сыграть с «Вильярреалом»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в столицу Испании после расположения сборной Франции и, как ожидается, сможет принять участие в ближайшем матче команды в Ла Лиге. В 8-м туре чемпионата Испании «сливочные» встретятся с «Вильярреалом» в субботу, 10 октября.
О возвращении французского форварда в Мадрид сообщает AS со ссылкой на эфир программы El Chiringuito. Самолёт с футболистом приземлился в аэропорту столицы Испании в 11:16 по местному времени.
Мбаппе не успел принять участие в тренировке «Реала», которая началась в 10:30. Однако после прилёта игрок должен был отправиться на клубную базу. Там медицинский штаб и тренерский штаб смогут оценить его состояние и определить дальнейший план подготовки к матчу.
Повреждение Мбаппе получил в первом из четырёх матчей сборной Франции во время текущей международной паузы. В игре против Турции, завершившейся победой французов со счётом 1:0, форвард был вынужден покинуть поле из-за проблем с коленом.
После обследования у футболиста выявили гиперэкстензию задней капсулы левого колена. Травма вызвала определённые опасения в Мадриде, поскольку в прошлом сезоне Мбаппе уже сталкивался с серьёзным повреждением связок этой же ноги.
В итоге обследование не выявило серьёзных последствий. Проблема оказалась незначительной, поэтому участие Мбаппе в ближайшей игре «Реала» остаётся возможным.
Матч 8-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» состоится 10 октября. В мадридском клубе рассчитывают, что форвард успеет восстановиться и сможет помочь команде в предстоящей встрече.
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