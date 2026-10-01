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Черногория - Армения 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 4-й тур
Черногория
Армения

Стартовый состав
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Составы команд
Черногория
Армения
Главные тренеры
ЧерногорияМирко Вучинич
АрменияЕгише Меликович Меликян
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 2. 2-й турАрмения2 : 3Черногория
09.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЧерногория2 : 2Армения
24.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Армения1 : 0Черногория
10.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 6-й турЧерногория4 : 1Армения
11.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 4-й турАрмения3 : 2Черногория
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр34
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Черногория
20%
Ничья
20%
Армения
60%

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