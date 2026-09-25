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Украина - Венгрия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Украина
Венгрия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Украина
Венгрия
23УкраинаврДмитрий Ризнык
5УкраиназщВалерий Бондарь
13УкраиназщИлья Забарный
3УкраиназщЭдуард Сарапий
2УкраиназщБогдан Михайличенко
6УкраинапзВладимир Бражко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
18УкраинапзОлег Очеретько
15УкраинапзВиктор Цыганков
8УкраинапзГеоргий Судаков
9УкраинанпРоман Яремчук
1ВенгрияврБалаж Тот
2ВенгриязщАттила Ошват
6ВенгриязщВилли Орбан
3ВенгриязщМарк Чингер
5ВенгриязщАкош Маркграф
18ВенгриязщЖолт Надь
13ВенгрияпзАндраш Шефер
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
21ВенгрияпзАлекс Тот
20ВенгрияпзMilan Toth
16ВенгриянпДаниэль Лукач
Главные тренеры
ИталияАндреа Мальдера
ИталияМарко Росси
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 1-й турВенгрия0 : 1Украина
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Украина
78%
Ничья
0%
Венгрия
22%

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