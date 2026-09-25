Украина - Венгрия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Украина
Венгрия
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|13
|зщ
|Илья Забарный
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|2
|зщ
|Богдан Михайличенко
|6
|пз
|Владимир Бражко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|18
|пз
|Олег Очеретько
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|8
|пз
|Георгий Судаков
|9
|нп
|Роман Яремчук
|1
|вр
|Балаж Тот
|2
|зщ
|Аттила Ошват
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|18
|зщ
|Жолт Надь
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|21
|пз
|Алекс Тот
|20
|пз
|Milan Toth
|16
|нп
|Даниэль Лукач
Главные тренеры
|Андреа Мальдера
|Марко Росси
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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