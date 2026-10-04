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Мальта - Андорра 4 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Мальта - Андорра

События матча Мальта - Андорра
7'
Энрико Пепе
46'
Габриэль Ментц / Энрико Пепе
49'
Тедди Теума (1 - 0)
56'
Пол Мбонг / Тедди Теума
69'
От Ремолинс Планес
70'
Жорди Алаэс / Алешандре Мартинес
72'
Карло Заммит Лонарделли / Джозеф Мбонг
72'
Зак Мускат / Хуан Карлос Корбалан
79'
Арон Родриго
84'
Кристиан Гарсия / Мойсес Сан Николас
85'
Андреа Заммит / Ильяс Шуареф
86'
Александр Сатариано
89'
Кристиан Гарсия
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