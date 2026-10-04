Мальта - Андорра 4 октября обзор матча
Дата публикации: 04-10-2026
События матча Мальта - Андорра
7'
Энрико Пепе
46'
⇄
Габриэль Ментц / Энрико Пепе
49'
⚽
Тедди Теума (1 - 0)
56'
⇄
Пол Мбонг / Тедди Теума
69'
От Ремолинс Планес
70'
⇄
Жорди Алаэс / Алешандре Мартинес
72'
⇄
Карло Заммит Лонарделли / Джозеф Мбонг
72'
⇄
Зак Мускат / Хуан Карлос Корбалан
79'
Арон Родриго
84'
⇄
Кристиан Гарсия / Мойсес Сан Николас
85'
⇄
Андреа Заммит / Ильяс Шуареф
86'
Александр Сатариано
89'
Кристиан Гарсия
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