22:22 ()
Свернуть список

Италия - Турция 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Италия
Турция

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Италия
Турция
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщМикаель Кайоде
19ИталиязщДжорджио Скальвини
6ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
16ИталияпзДавиде Фраттези
8ИталияпзСандро Тонали
18ИталияпзНиколо Барелла
20ИталиянпСебастьяно Эспозито
7ИталиянпФранческо Эспозито
9ИталиянпМойзе Кин
1ТурцияврУгурджан Чакыр
2ТурциязщЗеки Челик
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
20ТурциязщФерди Кадыоглу
13ТурциязщЭрен Эльмалы
18ТурцияпзОгуз Айдын
5ТурцияпзСалих Озджан
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
9ТурциянпДениз Гюль
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 1. 2-й турТурция1 : 4Италия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Италия0 : 0Турция
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Турция2 : 3Италия
11.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа A. 1-й турТурция0 : 3Италия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания39
2
1/4 финала
Англия36
3
Стыковая зона
Хорватия33
4
Зона вылета
Чехия30
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Италия
75%
Ничья
0%
Турция
25%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close