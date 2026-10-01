Италия - Турция 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Италия
Турция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|19
|зщ
|Джорджио Скальвини
|6
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|8
|пз
|Сандро Тонали
|18
|пз
|Николо Барелла
|20
|нп
|Себастьяно Эспозито
|7
|нп
|Франческо Эспозито
|9
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|18
|пз
|Огуз Айдын
|5
|пз
|Салих Озджан
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|9
|нп
|Дениз Гюль
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 1. 2-й тур
|1 : 4
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|0 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|11.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|3
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
Кто победит?
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