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Косово - Австрия 4 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Косово - Австрия

События матча Косово - Австрия
62'
Саша Калайджич / Романо Шмид
62'
Кристоф Ланг / Александр Прасс
62'
Марко Грюлль / Патрик Виммер
67'
Фисник Аслани / Ведат Мурики
67'
Милот Рашица / Батон Заберджа
70'
Фисник Аслани (1 - 0)
77'
Максимилиан Вёбер / Николас Зайвальд
81'
Эрмаль Красничи / Эдон Жегрова
81'
Весел Демаку / Велдин Ходжа
85'
Кристоф Ланг (1 - 1)
88'
Меритон Кореница / Милот Рашица
90'
Лумбард Деллова
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