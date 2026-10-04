Косово - Австрия 4 октября обзор матча
Дата публикации: 04-10-2026
События матча Косово - Австрия
62'
⇄
Саша Калайджич / Романо Шмид
62'
⇄
Кристоф Ланг / Александр Прасс
62'
⇄
Марко Грюлль / Патрик Виммер
67'
⇄
Фисник Аслани / Ведат Мурики
67'
⇄
Милот Рашица / Батон Заберджа
70'
⚽
Фисник Аслани (1 - 0)
77'
⇄
Максимилиан Вёбер / Николас Зайвальд
81'
⇄
Эрмаль Красничи / Эдон Жегрова
81'
⇄
Весел Демаку / Велдин Ходжа
85'
⚽
Кристоф Ланг (1 - 1)
88'
⇄
Меритон Кореница / Милот Рашица
90'
Лумбард Деллова
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