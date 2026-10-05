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Ирландия - Израиль 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026

Ирландия - Израиль

События матча Ирландия - Израиль
28'
Идан Нахмиас
38'
Дор Перец
39'
Трой Пэрротт (1 - 0)Пенальти
44'
Лиам Скейлз
47'
Дор Перец (1 - 1)
58'
Ярин Леви / Этан Азулай
58'
Омри Гандельман / Дор Тургеман
69'
Чипье Огбене / Джек Мойлан
69'
Рокко Вата / Адам Ида
72'
Манор Соломон / Лиэль Абада
78'
Эли Даса / Илай Фейнгольд
78'
Ярден Шуа / Дор Перец
84'
Босун Лавал / Конор Ковентри
84'
Джоэл Баган / Райан Мэннинг
90'
Ярин Леви
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