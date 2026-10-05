Матч Израиль — Ирландия завершился потасовкой и обвинением в плевке 

Дата публикации: 05-10-2026 16:14

Матч группового этапа Лиги наций между сборными Израиля и Ирландии завершился не только ничьей, но и несколькими конфликтными эпизодами с участием футболистов и представителей команд.

Встреча группы 3 дивизиона В прошла в воскресенье в сербской Бачка-Тополе и закончилась со счетом 1:1. По ходу игры соперники неоднократно вступали в стычки, а одна из наиболее серьёзных произошла во время перерыва. Как сообщает ESPN, в потасовке оказались задействованы не только футболисты, но и сотрудники национальных сборных.

Один из представителей ирландской делегации после инцидента заявил, что игрок сборной Израиля плюнул в него. При этом подробности произошедшего и возможные дисциплинарные последствия пока не уточнялись.

Напряжённость между сторонами проявилась ещё до стартового свистка. Пресс-конференцию главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона пришлось завершить раньше запланированного времени. Причиной стала словесная перепалка между членами ирландской делегации и журналистами из Израиля.

Непростая атмосфера сохранилась и непосредственно во время матча. Команды несколько раз конфликтовали друг с другом, а после одного из эпизодов противостояние переросло в массовую стычку.

После четырех туров сборная Австрии продолжает возглавлять группу 3 дивизиона В, набрав 8 очков. Следом идут Косово и Ирландия — у обеих команд по 5 очков. Израиль занимает последнее место с 2 очками.

Таким образом, борьба за позиции в группе остаётся открытой, однако матч в Бачка-Тополе запомнился не только результатом, но и напряжёнными эпизодами между представителями двух сборных.

Источник: ESPN