«Аль-Наср» поприветствовал Роналду после возвращения в Саудовскую Аравию 

Дата публикации: 05-10-2026 20:05

«Аль-Наср» поприветствовал Криштиану Роналду после возвращения нападающего в Саудовскую Аравию из расположения сборной Португалии. Клуб опубликовал фотографию 41-летнего форварда в социальной сети X, сопроводив её короткой, но красноречивой подписью.

«Величайший всех времён. В самом сердце Неджда, в „Аль-Насре“», — говорится в публикации саудовского клуба.

Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией. Португалия в итоге одержала победу со счётом 4:2. Решение нападающего последовало на фоне напряжённой ситуации вокруг его отношений с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

Сам наставник португальцев ранее отрицал наличие конфликта с футболистом. При этом португальские средства массовой информации сообщали, что Роналду рассматривает возможность завершить выступления за национальную команду.

В то же время ситуация может измениться. По имеющейся информации, Жезуш согласился на примирительную встречу с Роналду и рассчитывает вновь вызвать форварда в сборную на ноябрьские матчи.

Пока Роналду вернулся к клубным делам в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» публично продемонстрировал поддержку своему лидеру, назвав его величайшим футболистом всех времён.