01:29 ()
Свернуть список

Испания - Чехия 3 октября обзор матча

Дата публикации: 04-10-2026

Испания - Чехия

События матча Испания - Чехия
-5'
Santi Denia
6'
Ламин Ямаль (1 - 0)
35'
Родри (2 - 0)
46'
Йереми Пино / Алекс Баэна
46'
Виктор Муньос / Ламин Ямаль
57'
Райан Дон Надери / Лукаш Амброс
57'
Лукаш Черв / Роман Мацек
67'
Фермин Лопес / Дани Ольмо
67'
Микель Мерино / Педри
69'
Иржи Слама (2 - 1)
73'
Михал Садилек / Алекс Крал
73'
Павел Буха / Матей Радоста
77'
Мартин Субименди / Родри
79'
Ладислав Крейчий
82'
Михал Садилек
85'
Ладислав КрейчийВторая желтая — удаление
87'
Мартин Витик / Адам Гложек
89'
Ондржей Лингр
89'
Микель Мерино (3 - 1)
90'
Штепан Халоупек
90'
Антонин Кински
90'
Фермин Лопес
Социальные комментарии Cackle
  • Швейцария - Словения 3 октября обзор матча
    Швейцария - Словения 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Северная Македония - Шотландия 3 октября обзор матча
    Северная Македония - Шотландия 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Россия - Намибия 3 октября обзор матча
    Россия - Намибия 3 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Хорватия - Англия 3 октября обзор матча
    Хорватия - Англия 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Исландия - Болгария 3 октября обзор матча
    Исландия - Болгария 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close