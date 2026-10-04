Испания - Чехия 3 октября обзор матча
Дата публикации: 04-10-2026
События матча Испания - Чехия
-5'
Santi Denia
6'
⚽
Ламин Ямаль (1 - 0)
35'
⚽
Родри (2 - 0)
46'
⇄
Йереми Пино / Алекс Баэна
46'
⇄
Виктор Муньос / Ламин Ямаль
57'
⇄
Райан Дон Надери / Лукаш Амброс
57'
⇄
Лукаш Черв / Роман Мацек
67'
⇄
Фермин Лопес / Дани Ольмо
67'
⇄
Микель Мерино / Педри
69'
⚽
Иржи Слама (2 - 1)
73'
⇄
Михал Садилек / Алекс Крал
73'
⇄
Павел Буха / Матей Радоста
77'
⇄
Мартин Субименди / Родри
79'
Ладислав Крейчий
82'
Михал Садилек
85'
Ладислав КрейчийВторая желтая — удаление
87'
⇄
Мартин Витик / Адам Гложек
89'
Ондржей Лингр
89'
⚽
Микель Мерино (3 - 1)
90'
Штепан Халоупек
90'
Антонин Кински
90'
Фермин Лопес
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