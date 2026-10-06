Черногория не смогла обыграть Армению и потеряла очки в Лиге наций
Сборные Черногории и Армении не выявили победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C. Встреча состоялась на стадионе «Под Горицом» в Подгорице и завершилась без забитых мячей — 0:0.
Команды провели достаточно осторожный матч, в котором ни одной из сторон так и не удалось найти путь к воротам соперника. На протяжении всей встречи счёт оставался равным, а после финального свистка на табло сохранились нули.
Набранное очко позволило Черногории сохранить первое место в группе 2. После четырёх проведённых матчей черногорская сборная имеет 10 очков.
Армения после этой игры увеличила свой запас до четырёх очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы встретились с Испанией. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, после чего Португалия победила в серии пенальти — 5:3. Для португальской команды этот трофей стал вторым в истории турнира.
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