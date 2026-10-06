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Северная Ирландия не смогла обыграть Грузию в четвёртом туре Лиги наций

Дата публикации: 06-10-2026 00:42

Северная Ирландия не смогла обыграть Грузию в четвёртом туре Лиги наций 

Сборные Северной Ирландии и Грузии завершили матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 без забитых мячей. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась со счётом 0:0. Главным арбитром игры был Себастьян Гисхамер из Австрии.

Команды провели закрытый матч, в котором ни одной из сторон не удалось реализовать свои моменты. За 90 минут встречи счёт так и не изменился, поэтому соперники были вынуждены довольствоваться одним набранным очком.

Несмотря на потерю очков, Северная Ирландия сохранила первое место в группе 2 Лиги B. После четырёх туров команда имеет восемь очков.

Положение Грузии остаётся значительно сложнее. Национальная сборная набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу группы.

В следующем туре Лиги наций, который состоится 14 ноября, Северная Ирландия на своём поле примет Украину. В тот же день сборная Грузии проведёт домашнюю встречу с Венгрией.

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