Северная Ирландия не смогла обыграть Грузию в четвёртом туре Лиги наций
Сборные Северной Ирландии и Грузии завершили матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 без забитых мячей. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась со счётом 0:0. Главным арбитром игры был Себастьян Гисхамер из Австрии.
Команды провели закрытый матч, в котором ни одной из сторон не удалось реализовать свои моменты. За 90 минут встречи счёт так и не изменился, поэтому соперники были вынуждены довольствоваться одним набранным очком.
Несмотря на потерю очков, Северная Ирландия сохранила первое место в группе 2 Лиги B. После четырёх туров команда имеет восемь очков.
Положение Грузии остаётся значительно сложнее. Национальная сборная набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу группы.
В следующем туре Лиги наций, который состоится 14 ноября, Северная Ирландия на своём поле примет Украину. В тот же день сборная Грузии проведёт домашнюю встречу с Венгрией.
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