Венгрия вырвала победу у Украины в концовке матча 4-го тура Лиги наций
Сборная Венгрии одержала победу над Украиной в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B. Встреча состоялась на стадионе «Сити Арена — Антон Малатински» в Трнаве (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу венгерской команды. Главным арбитром игры был Игор Паяч из Свети-Иван-Зелины (Хорватия).
Первый тайм завершился без забитых мячей, а счёт был открыт уже после перерыва. На 52-й минуте полузащитник сборной Венгрии Милан Тот поразил ворота украинской команды и вывел своих партнёров вперёд.
Украина сумела отыграться незадолго до окончания основного времени. На 84-й минуте форвард Роман Яремчук отправил мяч в ворота Венгрии и восстановил равновесие — 1:1.
Однако радость украинской команды продлилась всего несколько десятков секунд. Уже на 85-й минуте защитник Венгрии Марк Чингер вновь вывел свою сборную вперёд. Этот гол оказался последним в матче — Венгрия удержала преимущество и победила со счётом 2:1.
После четырёх проведённых матчей Украина имеет четыре очка и занимает третье место в группе 2. Венгрия набрала семь очков и располагается на второй позиции.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальская национальная команда сыграла с Испанией со счётом 2:2, а затем выиграла серию пенальти — 5:3. Для Португалии этот трофей стал вторым в истории турнира.
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