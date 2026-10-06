Италия победила Турцию матче 4-го тура и закрепилась на втором месте в группе Лиги наций 

Дата публикации: 06-10-2026 00:46

Сборная Италии одержала победу над Турцией в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Шимон Марциняк из Плоцка (Польша).

Итальянцы открыли счёт в середине первого тайма. На 26-й минуте Джанлука Скамакка отправил мяч в ворота Турции и вывел хозяев вперёд — 1:0. До перерыва соперники больше не отличались.

После возобновления встречи турецкая команда сумела восстановить равновесие. На 61-й минуте Араль Шимшир поразил ворота Италии и сравнял счёт.

Однако ничья продержалась недолго. Уже на 65-й минуте Риккардо Калафьори забил второй мяч итальянской сборной, вновь выведя хозяев вперёд.

В концовке Италия окончательно сняла вопрос о победителе. На 87-й минуте Франческо Эспозито отличился и установил окончательный результат — 3:1.

После четырёх туров Италия набрала семь очков и занимает второе место в группе 1 Лиги A. Турция пока не заработала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре, который состоится 12 ноября, Италия на своём поле примет Францию. Турция в тот же день проведёт домашний матч с Бельгией.