Италия победила Турцию матче 4-го тура и закрепилась на втором месте в группе Лиги наций
Сборная Италии одержала победу над Турцией в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Шимон Марциняк из Плоцка (Польша).
Итальянцы открыли счёт в середине первого тайма. На 26-й минуте Джанлука Скамакка отправил мяч в ворота Турции и вывел хозяев вперёд — 1:0. До перерыва соперники больше не отличались.
После возобновления встречи турецкая команда сумела восстановить равновесие. На 61-й минуте Араль Шимшир поразил ворота Италии и сравнял счёт.
Однако ничья продержалась недолго. Уже на 65-й минуте Риккардо Калафьори забил второй мяч итальянской сборной, вновь выведя хозяев вперёд.
В концовке Италия окончательно сняла вопрос о победителе. На 87-й минуте Франческо Эспозито отличился и установил окончательный результат — 3:1.
После четырёх туров Италия набрала семь очков и занимает второе место в группе 1 Лиги A. Турция пока не заработала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре, который состоится 12 ноября, Италия на своём поле примет Францию. Турция в тот же день проведёт домашний матч с Бельгией.
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