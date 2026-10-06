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Франция победила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций и укрепилась на первом месте в группе

Дата публикации: 06-10-2026 00:47

Франция победила Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций и укрепилась на первом месте в группе 

Сборная Франции одержала крупную победу над Бельгией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Ник Уолш из Шотландии.

Первый тайм завершился в пользу гостей. На 35-й минуте полузащитник сборной Бельгии Доди Лукебакио поразил ворота французской команды и вывел свою сборную вперёд — 1:0.

После перерыва Франция смогла переломить ход встречи. На 77-й минуте форвард Дезире Дуэ восстановил равновесие, а спустя всего четыре минуты Райан Шерки забил второй мяч хозяев и вывел французов вперёд.

В концовке встречи преимущество Франции стало разгромным. На 88-й минуте Майкл Олисе отправил мяч в ворота Бельгии, сделав счёт 3:1. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Олисе отличился снова и оформил дубль. Итоговый результат — 4:1.

После четырёх туров Франция набрала 10 очков и уверенно занимает первое место в группе 1 Лиги A. Бельгия имеет шесть очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы одолели Испанию: основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, после чего Португалия выиграла серию пенальти — 5:3. Для португальской сборной этот трофей стал вторым в истории турнира.

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