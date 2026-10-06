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Зидан оценил камбэк Франции с Бельгией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций

Дата публикации: 06-10-2026 00:50

Зидан оценил камбэк Франции с Бельгией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций 

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над Бельгией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был назначен шотландец Ник Уолш.

Французы по ходу игры столкнулись с определёнными трудностями, однако после перерыва сумели полностью изменить ход встречи. Зидан отметил, что команде удалось быстро отреагировать на ошибки и значительно прибавить во второй половине.

«Это футбол, это то, что мы любим. Были трудности, но это часть игры, часть тех матчей, которые могут состояться. Важно исправлять ошибки, и именно это мы и сделали, проведя невероятный второй тайм. В первом тайме нам не хватало чуть-чуть, а затем мы перевернули игру, это было здорово», — сказал Зидан в эфире TF1.

Отдельно наставник французов рассказал о решении использовать игроков, оставшихся в запасе. По словам Зидана, тренерский штаб заранее понимал, что замены способны серьёзно повлиять на развитие матча, поскольку в распоряжении команды находится сразу несколько футболистов высокого класса.

«Мои слова запасным? Мы знали, что можем изменить ход игры, потому что это высококлассные игроки», — отметил специалист.

Победа над Бельгией позволила Франции укрепить свои позиции в группе Лиги наций. При этом для команды Зидана матч стал важной проверкой характера: после непростого первого тайма сборная смогла перестроиться и завершить встречу с крупным преимуществом.

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