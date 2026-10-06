Лени Йоро может перейти в «Милан» по инициативе Рубена Аморима
«Милан» рассматривает возможность усиления центральной зоны обороны в зимнее трансферное окно. Одним из главных кандидатов на переход в итальянский клуб стал защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро.
Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер «Милана» Рубен Аморим заинтересован в работе с французским футболистом, которого хорошо знает по совместному периоду в манчестерском клубе. Специалист высоко оценивает возможности Йоро и хотел бы видеть его в составе своей команды.
Дополнительным фактором в потенциальной сделке может стать агент защитника Жорже Мендеш. Представитель игрока способен сыграть важную роль в переговорах между сторонами и продвижении возможного перехода.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может запросить за Йоро около €50 млн. Для итальянского рынка это серьёзные финансовые вложения, однако «Милан» способен рассматривать подобный вариант.
Владелец клуба Джерри Кардинале уже демонстрировал готовность вкладывать значительные средства в приобретение футболистов высокого уровня. Поэтому сумма трансфера не обязательно станет непреодолимым препятствием, если руководство «россонери» поддержит инициативу Аморима.
В зимнее окно «Милан» намерен укрепить оборону, а кандидатура Йоро может оказаться одной из приоритетных. Итоговое решение будет зависеть от позиции «Манчестер Юнайтед» и условий потенциальной сделки.
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