Лени Йоро может перейти в «Милан» по инициативе Рубена Аморима 

Дата публикации: 06-10-2026 22:37

«Милан» рассматривает возможность усиления центральной зоны обороны в зимнее трансферное окно. Одним из главных кандидатов на переход в итальянский клуб стал защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро.

Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер «Милана» Рубен Аморим заинтересован в работе с французским футболистом, которого хорошо знает по совместному периоду в манчестерском клубе. Специалист высоко оценивает возможности Йоро и хотел бы видеть его в составе своей команды.

Дополнительным фактором в потенциальной сделке может стать агент защитника Жорже Мендеш. Представитель игрока способен сыграть важную роль в переговорах между сторонами и продвижении возможного перехода.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может запросить за Йоро около €50 млн. Для итальянского рынка это серьёзные финансовые вложения, однако «Милан» способен рассматривать подобный вариант.

Владелец клуба Джерри Кардинале уже демонстрировал готовность вкладывать значительные средства в приобретение футболистов высокого уровня. Поэтому сумма трансфера не обязательно станет непреодолимым препятствием, если руководство «россонери» поддержит инициативу Аморима.

В зимнее окно «Милан» намерен укрепить оборону, а кандидатура Йоро может оказаться одной из приоритетных. Итоговое решение будет зависеть от позиции «Манчестер Юнайтед» и условий потенциальной сделки.