Роскомнадзор потребовал взыскать с жены Семака более 11 тысяч рублей
Роскомнадзор обратился в суд с заявлением в отношении Анны Семак — супруги главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября, однако на данный момент оно ещё не рассмотрено.
Речь идёт о взыскании с Анны Семак чуть более 11 тысяч рублей. Точные основания требований в материалах дела не раскрываются. При этом, по данным РИА Новости, обращение может быть связано с задолженностью по обязательным отчислениям за размещение рекламы в интернете.
С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы должны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг по распространению рекламы в интернете. Контроль за своевременностью и полнотой таких платежей осуществляет Роскомнадзор.
Ранее ведомство уже обращалось в суд с аналогичными требованиями к известным представителям медиасферы. Среди ответчиков оказывались бывший футболист сборной России Фёдор Смолов, телеведущая Екатерина Гордон, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom и другие публичные лица.
Анна Семак известна как блогер и автор нескольких книг. Она состоит в браке с Сергеем Семаком с 2008 года.
На данный момент судебного решения по делу нет. Заявление Роскомнадзора только поступило в суд, поэтому окончательные обстоятельства спора и основания для взыскания должны быть установлены в ходе рассмотрения дела.
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