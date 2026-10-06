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«Спартак» изучал кандидатуру Лорана Блана при выборе главного тренера

Дата публикации: 06-10-2026 22:43

«Спартак» изучал кандидатуру Лорана Блана при выборе главного тренера 

Лоран Блан входил в число специалистов, которых московский «Спартак» рассматривал на должность главного тренера. Об этом рассказал бывший шеф-скаут красно-белых Александр Аверьянов.

По его словам, скаутский отдел клуба принимал участие в поиске потенциального наставника. Специалисты анализировали тренеров по нескольким параметрам, включая завоёванные трофеи, используемую игровую систему, способность перестраивать команду по ходу матчей и действия в стрессовых ситуациях.

Аверьянов отметил, что при выборе наставника сотрудники отдела изучали практически всех доступных специалистов. Среди них оказался и Блан, ранее работавший с рядом европейских клубов и национальной сборной Франции.

«Скаутский отдел также смотрел тренеров, давал своё заключение – титулы, система, как реагирует на игровые изменения, как реагирует на стресс. Рассматривали почти всех, кто был на рынке. Лоран Блан, например, был у нас в списке», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

При этом французский специалист в итоге не возглавил московскую команду. Последний на данный момент чемпионский титул в чемпионате России «Спартак» завоевал в сезоне-2016/2017. В том сезоне красно-белых тренировал Массимо Каррера.

Сейчас командой руководит испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Кандидатуру Блана, таким образом, в «Спартаке» рассматривали на одном из этапов поиска тренерского решения, однако до назначения дело не дошло.

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