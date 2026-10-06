Даниэль Карвахаль близок к переходу в «Хетафе» 

Дата публикации: 06-10-2026 22:45

Даниэль Карвахаль может продолжить карьеру в «Хетафе». Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» оказался в сфере интересов клуба, который сейчас ищет возможности усилить состав на рынке свободных агентов. Об этом сообщает AS.

«Хетафе» некоторое время анализировал доступных футболистов, поскольку команде требуется дополнительное усиление. Однако ситуация изменилась в последние часы — у клуба появилась возможность договориться с игроком, который ещё недавно представлял один из ведущих клубов Испании.

Речь идёт о Карвахале. В «Хетафе» высоко оценивают перспективу его приглашения и считают такой вариант привлекательным для команды. Опыт защитника может стать одним из факторов в пользу сделки.

Сам футболист, судя по всему, не возражает против продолжения карьеры в «Хетафе». Важным обстоятельством для Карвахаля является возможность не покидать Мадрид. Переезд в другой город ему не потребуется, поскольку новый клуб находится рядом с его домом.

Таким образом, вариант с «Хетафе» сейчас выглядит для бывшего игрока сборной Испании одним из наиболее удобных. Переговорный процесс может получить развитие в ближайшее время, если сторонам удастся согласовать условия сотрудничества.

Карвахаль большую часть своей карьеры провёл в «Реале», с которым добился значительных успехов. Теперь перед 34-летним футболистом стоит вопрос о следующем этапе карьеры, и продолжение выступлений в Мадриде остаётся вполне реальным сценарием.