Холанд выбрал «Барселону» вместо «Арсенала» в случае ухода из «Манчестер Сити» 

Дата публикации: 06-10-2026 22:48

Эрлинг Холанд может рассмотреть вариант с переходом в чемпионат Испании, если «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзными санкциями за нарушения финансовых правил. По информации Football Insider, в таком случае норвежский нападающий предпочёл бы продолжить карьеру в «Барселоне», а не в лондонском «Арсенале».

Ситуация вокруг английского клуба остаётся важной для будущего форварда. Если «Манчестер Сити» действительно отправят в низший дивизион, Холанд, как утверждает источник, может задуматься о смене команды.

На рынке потенциальных вариантов для футболиста уже обозначились сразу несколько претендентов. Помимо «Барселоны», интерес к нападающему сохраняет мадридский «Реал». При этом перспектива выступать за одного из двух испанских грандов оценивается самим Холандом положительно.

Особое место в этом списке занимает каталонский клуб. «Барселона» уже несколько лет рассматривает норвежца в качестве одной из главных трансферных целей. Руководство команды готово активизироваться, если появятся признаки того, что Холанд действительно намерен расстаться с «Манчестер Сити».

Отдельным фактором может стать спортивная мотивация самого игрока. На нынешнем этапе карьеры Холанда способна заинтересовать возможность попробовать свои силы в Ла Лиге и принять новый вызов после нескольких сезонов в английском футболе.

При этом на данный момент речь не идёт о состоявшемся переходе. Холанд продолжает выступать за «Манчестер Сити», а возможный трансфер напрямую связан с развитием ситуации вокруг английского клуба. Если санкции приведут к понижению команды в классе, интерес к будущему одного из самых результативных нападающих мира может заметно возрасти.