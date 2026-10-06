Южная Корея уверенно обыграла Узбекистан в товарищеском матче 

Дата публикации: 06-10-2026 22:51

Сборная Южной Кореи завершила текущий тренировочный сбор победой над Узбекистаном. В товарищеском матче корейская команда забила дважды и не позволила сопернику отличиться — встреча завершилась со счётом 2:0.

Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте. Атаку Южной Кореи завершил Сон Хын Мин, который в прошлом выступал за английский «Тоттенхэм». Нападающий воспользовался моментом и отправил мяч в ворота Узбекистана, выведя свою команду вперёд.

После перерыва преимущество корейцев стало ещё более заметным. На 60-й минуте Ох Се Хун удвоил разницу в счёте, забив второй мяч Южной Кореи. Узбекистан не смог ответить результативными действиями, и финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

В составе Узбекистана полный матч провёл Эльдор Шомуродов. Бывший нападающий «Ростова» провёл на поле все 90 минут, однако отметиться голевыми действиями ему не удалось.

Для Южной Кореи этот матч стал заключительным на нынешнем сборе. Перед встречей с Узбекистаном команда успела провести ещё три товарищеские игры. Сначала корейцы уверенно обыграли Эквадор — 3:0, затем потерпели поражение от Уругвая со счётом 1:4, а в последнем матче сыграли вничью с Венесуэлой — 0:0.

Узбекистан также завершил серию октябрьских матчей. В сентябре-октябре команда провела две успешные встречи, одержав победы над Ираном — 3:1 и Сирией — 4:1. Завершить сбор третьей победой подряд узбекистанцам не удалось.

Таким образом, Южная Корея закончила нынешний отрезок подготовки победой, забив по одному мячу в каждом тайме. Узбекистан же не смог распечатать ворота соперника и завершил товарищескую встречу поражением 0:2.