Сердар Азмун не исключает нового выступления в чемпионате России 

Дата публикации: 06-10-2026 22:57

Сердар Азмун может вернуться в российский чемпионат уже этой зимой. Возможность такого развития событий подтвердил агент иранского нападающего Мехди Хагитали.

Сейчас 31-летний футболист представляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, однако его нынешний клуб не означает, что Азмун связывает с этой командой дальнейшую карьеру. По словам представителя форварда, игрок открыт к предложению из России.

«Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ», — приводит слова Хагитали интернет-портал Sport24.

При этом пока неизвестно, от какой именно команды может поступить предложение и ведутся ли уже переговоры. Агент не назвал потенциального работодателя своего клиента. Поэтому на данный момент речь идёт только о позиции самого футболиста и его готовности рассматривать варианты в РПЛ.

Возвращение Азмуна стало бы продолжением истории, начавшейся для него ещё в 2013 году. Иранец успел поиграть в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», причём именно выступления в этих командах сделали его хорошо знакомым российским болельщикам.

Особенно заметным получился период в Санкт-Петербурге. С «Зенитом» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Российской Премьер-Лиги. После этого Азмун продолжил карьеру за пределами страны.

Теперь российский этап в его карьере может получить продолжение. Сам футболист, судя по словам Хагитали, не исключает такого варианта и готов рассмотреть предложения во время зимнего трансферного окна.

Конкретных договорённостей с клубами РПЛ на данный момент не заявлено. Поэтому главным вопросом остаётся не желание Азмуна вернуться, а наличие команды, которая предложит ему подходящие условия.