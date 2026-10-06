Сердар Азмун не исключает нового выступления в чемпионате России
Сердар Азмун может вернуться в российский чемпионат уже этой зимой. Возможность такого развития событий подтвердил агент иранского нападающего Мехди Хагитали.
Сейчас 31-летний футболист представляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, однако его нынешний клуб не означает, что Азмун связывает с этой командой дальнейшую карьеру. По словам представителя форварда, игрок открыт к предложению из России.
«Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ», — приводит слова Хагитали интернет-портал Sport24.
При этом пока неизвестно, от какой именно команды может поступить предложение и ведутся ли уже переговоры. Агент не назвал потенциального работодателя своего клиента. Поэтому на данный момент речь идёт только о позиции самого футболиста и его готовности рассматривать варианты в РПЛ.
Возвращение Азмуна стало бы продолжением истории, начавшейся для него ещё в 2013 году. Иранец успел поиграть в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», причём именно выступления в этих командах сделали его хорошо знакомым российским болельщикам.
Особенно заметным получился период в Санкт-Петербурге. С «Зенитом» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Российской Премьер-Лиги. После этого Азмун продолжил карьеру за пределами страны.
Теперь российский этап в его карьере может получить продолжение. Сам футболист, судя по словам Хагитали, не исключает такого варианта и готов рассмотреть предложения во время зимнего трансферного окна.
Конкретных договорённостей с клубами РПЛ на данный момент не заявлено. Поэтому главным вопросом остаётся не желание Азмуна вернуться, а наличие команды, которая предложит ему подходящие условия.
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