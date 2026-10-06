«Манчестер Сити» задумался о разрыве контракта с OKX после крупного штрафа 

Дата публикации: 06-10-2026 22:59

Партнёрство «Манчестер Сити» с криптовалютной биржей OKX оказалось под угрозой после масштабного расследования деятельности компании. Платформа получила штраф в размере почти £400 млн (€ 472 млн), а возникшая ситуация заставила английский клуб обратить внимание на возможные репутационные последствия. Об этом сообщает The Sun.

Претензии регуляторов связаны с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег. В ходе проверки были обнаружены серьёзные проблемы с системой контроля клиентов и обработкой операций, которые могли иметь признаки подозрительной активности.

По данным расследования, через OKX проходили транзакции, связанные с незаконными доходами, на общую сумму более $5 млрд. Регуляторы также указали на недостатки в процедурах проверки пользователей и случаи, когда подозрительные операции не получали необходимой реакции со стороны платформы.

Для «Манчестер Сити» эта история приобрела особое значение из-за действующего коммерческого соглашения с OKX. Криптовалютная компания стала официальным партнёром клуба в 2022 году. В рамках сотрудничества её логотип размещался на тренировочной форме команды, а само соглашение приносило «Сити» десятки миллионов фунтов.

Теперь руководство английского гранда оценивает ситуацию с точки зрения возможного ущерба для репутации. Одним из рассматриваемых вариантов, по информации The Sun, стало досрочное прекращение сотрудничества с OKX.

При этом история с криптовалютной биржей развивается на фоне другого серьёзного дела, связанного с «Манчестер Сити». Ранее клуб признали виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Английский футбол продолжает разбирательство по делу, которое может иметь серьёзные последствия для команды.

В частности, ранее появлялись сообщения о возможном исключении «Манчестер Сити» из Премьер-лиги и лишении клуба завоёванных титулов в случае применения наиболее жёстких санкций.

Таким образом, у действующего чемпиона Англии возникла ещё одна проблема за пределами футбольного поля. Теперь клубу предстоит решить, насколько продолжение коммерческого сотрудничества с OKX соответствует его интересам после претензий со стороны регуляторов.