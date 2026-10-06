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Месси завершает международную карьеру: впереди прощальный матч с Бенином

Дата публикации: 06-10-2026 23:01

Месси завершает международную карьеру 

Лионель Месси официально подтвердил завершение выступлений за сборную Аргентины. Свой последний матч в составе национальной команды 39-летний капитан проведёт в ночь на среду, 7 октября, когда аргентинцы встретятся с Бенином. Игра начнётся в 2:00 мск.

Перед прощанием с национальной командой Месси обратился к болельщикам. Футболист признался, что завершает этот этап карьеры без сожалений, поскольку за долгие годы в сборной отдал ей всё, что мог.

«Момент настал. Я ухожу с миром, отдав всё, что мог. Эта футболка была моей мечтой, моей гордостью и моей жизнью на протяжении многих лет. Спасибо, что так сильно меня любишь. Я всегда буду заботиться о тебе», — сказал Месси в видео на странице adidas Football в социальной сети X.

История Месси в аргентинской сборной началась ещё в августе 2005 года. Тогда молодой форвард впервые сыграл за национальную команду в товарищеском матче с Венгрией, который завершился победой Аргентины со счётом 2:1.

За последующие годы Месси превратился в главного лидера «альбиселесте» и установил внушительные статистические показатели. К моменту ухода на его счету 207 матчей за сборную во всех турнирах. В этих встречах нападающий забил 125 голов и сделал 67 результативных передач.

Решение поставить точку в международной карьере Месси принял после чемпионата мира 2026 года. Теперь у капитана осталась одна игра в национальной команде — встреча с Бенином.

Таким образом, матч 7 октября станет завершением многолетнего пути Месси в сборной Аргентины. Для команды это будет первый официальный матч после ухода игрока, который на протяжении двух десятилетий оставался одной из центральных фигур в её истории.

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