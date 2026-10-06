Казахстан и Фарерские острова не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций 

Дата публикации: 06-10-2026 23:03

Сборные Казахстана и Фарерских островов не смогли определить победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча команд Лиги C состоялась на «Астана Арене» в Астане и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Начало встречи осталось за гостями. На 22-й минуте Фарерские острова сумели провести результативную атаку, которую точным ударом завершил Пётур Кнудсен. Ему ассистировал Йоаннес Бьярталид, после передачи которого счёт стал 1:0 в пользу островной сборной.

После перерыва преимущество гостей увеличилось. На 63-й минуте Геза Давид Тури отправил мяч в ворота Казахстана и довёл разницу до двух голов. Перед хозяевами возникла серьёзная задача — за оставшееся время необходимо было не только сократить отставание, но и попытаться уйти от поражения.

Ответ Казахстана последовал довольно быстро. На 69-й минуте Сергей Малый забил первый мяч своей команды, вернув хозяевам надежду на положительный результат.

Развязка наступила ещё через семь минут. На 76-й минуте Нуралы Алип оказался в нужном месте и сравнял счёт. Результативную передачу на защитника оформил Максим Самородов. После этого команды продолжили искать возможность забить третий гол, однако изменить счёт до финального свистка не удалось.

Таким образом, Казахстан, уступавший по ходу встречи со счётом 0:2, сумел отыграть два мяча и завершил домашний матч ничьей. Фарерские острова были близки к победе после голов Кнудсена и Тури, но преимущество гостей оказалось недостаточным для сохранения трёх очков.

Финальный счёт на «Астана Арене» — 2:2. Обе команды забили по два мяча, разделив очки по итогам 4-го тура Лиги наций.