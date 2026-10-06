Россия упустила победу над Нигерией в концовке товарищеского матча
Сборные России и Нигерии завершили товарищеский матч результативной ничьей. Встреча прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:3. Главным арбитром игры был черногорец Никола Дабанович.
Гости открыли счёт уже на 10-й минуте. Нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота российской команды, обеспечив африканцам преимущество.
России потребовалось двадцать минут, чтобы восстановить равновесие. На 30-й минуте отличился Лечи Садулаев. Полузащитник сборной России поразил ворота соперника и сделал счёт 1:1.
Перед самым перерывом хозяева поля сумели выйти вперёд. На 45+2-й минуте Матвей Кисляк забил второй мяч российской команды. На перерыв сборная России ушла уже в статусе лидера матча.
В начале второй половины встречи преимущество хозяев стало ещё более ощутимым. Алексей Миранчук отметился голом и довёл счёт до 3:1 в пользу России.
Однако Нигерия не отказалась от попыток изменить ход встречи. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание, забив второй гол своей команды. После этого африканская сборная получила шанс на спасение матча.
Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте Акор Адамс сравнял счёт и лишил Россию победы. Итог — 3:3, хотя по ходу второго тайма хозяева вели с разницей в два мяча.
Для двух национальных команд это уже не первая встреча за последнее время. В июне 2025 года Россия и Нигерия также провели товарищеский матч. Тогда команды не смогли выявить победителя — игра завершилась со счётом 1:1. За Нигерию отличился Семи Аджайи, забивший автогол, а ответный мяч записал на свой счёт Толуваласе Арокодаре.
В актуальном рейтинге ФИФА сборная Нигерии располагается выше российской команды. Нигерийцы занимают 30-е место, тогда как Россия находится на 35-й позиции.
Таким образом, Россия была в нескольких минутах от победы, но пропустила в самой концовке и позволила Нигерии увезти ничью. На табло «Совкомбанк Арены» — 3:3.
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