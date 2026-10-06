02:39 ()
Свернуть список

Россия упустила победу над Нигерией в концовке товарищеского матча

Дата публикации: 06-10-2026 23:04

Россия упустила победу над Нигерией в концовке товарищеского матча 

Сборные России и Нигерии завершили товарищеский матч результативной ничьей. Встреча прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:3. Главным арбитром игры был черногорец Никола Дабанович.

Гости открыли счёт уже на 10-й минуте. Нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота российской команды, обеспечив африканцам преимущество.

России потребовалось двадцать минут, чтобы восстановить равновесие. На 30-й минуте отличился Лечи Садулаев. Полузащитник сборной России поразил ворота соперника и сделал счёт 1:1.

Перед самым перерывом хозяева поля сумели выйти вперёд. На 45+2-й минуте Матвей Кисляк забил второй мяч российской команды. На перерыв сборная России ушла уже в статусе лидера матча.

В начале второй половины встречи преимущество хозяев стало ещё более ощутимым. Алексей Миранчук отметился голом и довёл счёт до 3:1 в пользу России.

Однако Нигерия не отказалась от попыток изменить ход встречи. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание, забив второй гол своей команды. После этого африканская сборная получила шанс на спасение матча.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте Акор Адамс сравнял счёт и лишил Россию победы. Итог — 3:3, хотя по ходу второго тайма хозяева вели с разницей в два мяча.

Для двух национальных команд это уже не первая встреча за последнее время. В июне 2025 года Россия и Нигерия также провели товарищеский матч. Тогда команды не смогли выявить победителя — игра завершилась со счётом 1:1. За Нигерию отличился Семи Аджайи, забивший автогол, а ответный мяч записал на свой счёт Толуваласе Арокодаре.

В актуальном рейтинге ФИФА сборная Нигерии располагается выше российской команды. Нигерийцы занимают 30-е место, тогда как Россия находится на 35-й позиции.

Таким образом, Россия была в нескольких минутах от победы, но пропустила в самой концовке и позволила Нигерии увезти ничью. На табло «Совкомбанк Арены» — 3:3.

Социальные комментарии Cackle
  • Казахстан и Фарерские острова не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций
    Казахстан и Фарерские острова не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций
    Сборные Казахстана и Фарерских островов не смогли определить победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча...
  • Месси завершает международную карьеру: впереди прощальный матч с Бенином
    Месси завершает международную карьеру: впереди прощальный матч с Бенином
    Лионель Месси официально подтвердил завершение выступлений за сборную Аргентины. Свой последний матч в составе национальной команды 39-летний...
  • «Манчестер Сити» задумался о разрыве контракта с OKX после крупного штрафа
    «Манчестер Сити» задумался о разрыве контракта с OKX после крупного штрафа
    Партнёрство «Манчестер Сити» с криптовалютной биржей OKX оказалось под угрозой после масштабного расследования деятельности компании. Платформа...
  • Сердар Азмун не исключает нового выступления в чемпионате России
    Сердар Азмун не исключает нового выступления в чемпионате России
    Сердар Азмун может вернуться в российский чемпионат уже этой зимой. Возможность такого развития событий подтвердил агент иранского нападающего Мехди...
  • Южная Корея уверенно обыграла Узбекистан в товарищеском матче
    Южная Корея уверенно обыграла Узбекистан в товарищеском матче
    Сборная Южной Кореи завершила текущий тренировочный сбор победой над Узбекистаном. В товарищеском матче корейская команда забила дважды и не...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close